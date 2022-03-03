الجيش اليمني يتلف 1158 كجم حشيش و7700 قرص مخدر شمال حجة

أتلفت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم، ألفًا ومائة وثمانية وخمسين كيلًا من مادة الحشيش المخدرة، وسبعة آلاف وسبع مئة قرص مخدر، تم ضبطها لدى مهربين مرتبطين بعصابات الحوثي الإجرامية.

وأتلفت النيابة العسكرية في المنطقة الخامسة هذه الكمية التي تم ضبطها خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، بحضور مندوب العمليات المشتركة قوة الواجب "800"، وممثلين عن استخبارات المنطقة والشرطة العسكرية وأمن محافظة حجة.

وتعمد عصابات مرتبطة بميليشيا الحوثي إلى تجارة الممنوعات كمصدر تمويل لحربها الإرهابية على اليمنيين، غير أن قوات المنطقة العسكرية الخامسة على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.

ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش، وثمانية وأربعين ألف قرص مخدر، في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة.