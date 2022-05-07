الجيش اليمني يسقط طائرات مسيرة حوثية انتهكت الهدنة

وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، أن وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة، رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال كلح الكرس، وجبال المدافن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".