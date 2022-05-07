الجيش اليمني يسقط طائرات مسيرة حوثية انتهكت الهدنة

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، طائرات هجومية مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، فوق المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، أن وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة، رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال كلح الكرس، وجبال المدافن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف "العجابي" أن وحدة الرصد والاستطلاع أرسلت بلاغاً فورياً لاختراق الطائرات المسيرة، لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها.
وشدد على أن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية.