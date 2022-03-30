الجيش اليمني يعمق خسائر الحوثيين خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة بمأرب

وبيّن مصدر عسكري، أن جنود الجيش وأفراد المقاومة تصدوا لعملية هجومية شنّتها المليشيا الإيرانية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم؛ في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".