الجيش اليمني يعمق خسائر الحوثيين خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة بمأرب

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وبيّن مصدر عسكري، أن جنود الجيش وأفراد المقاومة تصدوا لعملية هجومية شنّتها المليشيا الإيرانية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم؛ في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن قوات الجيش الوطني والمقاومة كسرت الهجوم، وأجبرت المليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف المصدر أن الجيش الوطني أسر عدداً من العناصر الحوثية المهاجمة.