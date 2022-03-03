الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح خلال هجوم استباقي جنوب مأرب

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الخميس"، هجومًا استباقيًا كبدت خلاله ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب.

وبين مصدر عسكري أن الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة ملعا أثناء محاولة مجاميع حوثية إرهابية مهاجمة مواقع عسكرية؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية سقطوا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير معدات قتالية تابعة لها.

وأفاد المصدر بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.