الجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل غرب مأرب

كبّد الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم (الخميس)، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.
وأوضح رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، أن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع للجيش الوطني في الجبهة إلا أن جنوده كانوا لها بالمرصاد.
وأضاف أن عددًا من العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً لـ"سبتمبر نت".
وبين "الزافني" أن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات متفرقة للمليشيا الإيرانية في محيط الجبهة، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.