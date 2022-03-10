الجيش اليمني يُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل غرب مأرب

وأوضح رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، أن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع للجيش الوطني في الجبهة إلا أن جنوده كانوا لها بالمرصاد.