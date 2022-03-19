الجيش اليمني ينتزع عدة مواقع من الحوثيين خلال معارك شرسة جنوب مأرب

دحر الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم (السبت)، مليشيا الحوثي الإيرانية عن عدة مواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، خلال معارك شرسة تكبدت فيها المليشيا قتلى وجرحى.
ونقل "سبتمبر نت" عن قيادي ميداني، أن المعارك التي اندلعت اليوم في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش الوطني انتصاراً على المليشيا، وكبدها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.
وأوضح أن الجيش الوطني دمر آليات قتالية للمليشيا الإيرانية في المعركة، منهم أطقم وعربات.
ولفت إلى أن ضربات الجيش الوطني والمقاومة كشفتا هشاشة المليشيا التي باتت في رمقها الأخير.
وبين أن قوات الجيش الوطني استعادت معدات وأطقمًا وعربات قتالية أخرى تابعة للمليشيا الإيرانية، بعد فرارها من ميدان المعركة.
وأفاد بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وتعزيزات وتجمعات المليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، ودمرتها كلياً.