الجيش اليمني ينتزع عدة مواقع من الحوثيين خلال معارك شرسة جنوب مأرب

ونقل "سبتمبر نت" عن قيادي ميداني، أن المعارك التي اندلعت اليوم في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش الوطني انتصاراً على المليشيا، وكبدها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.