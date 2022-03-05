"الحجرف" يدين العملية الإرهابية بمسجد في بيشاور بباكستان

وأعرب الأمين العام عن استنكاره لهذه الجريمة النكراء، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.. كما عبّر عن وقوف مجلس التعاون مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مؤكداً الموقف الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.