"الحجرف" يدين العملية الإرهابية بمسجد في بيشاور بباكستان

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، أمس؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عديد من المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة.
وأعرب الأمين العام عن استنكاره لهذه الجريمة النكراء، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.. كما عبّر عن وقوف مجلس التعاون مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مؤكداً الموقف الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.