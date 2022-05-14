الحجرف يهنئ محمد بن زايد: قائد ملهم لمستقبل مشرق.. فخير خلف لخير سلف

وعبر "الحجرف" عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات، وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.