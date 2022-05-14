الحجرف يهنئ محمد بن زايد: قائد ملهم لمستقبل مشرق.. فخير خلف لخير سلف

رفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها؛ أسمي التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّر "الحجرف" عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.
وأكد الأمين العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهدًا جديدًا ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة الشيخ محمد بن زايد؛ إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.
وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.
وعبر "الحجرف" عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات، وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.