"الحرب المؤجلة".. تراشق خطير من "النانو" يصطدم بتحذير روسي- صيني

وأصدر الحلف، خلال قمته في مدريد، تحذيرًا صارخًا من أن العالم قد دخل مرحلة خطيرة من المنافسة بين القوى العظمى، وتهديدات لا تحصى من الهجمات الإلكترونية إلى تغير المناخ، كما دعا قادة الناتو رسميًا فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، بعد التغلب على معارضة تركيا.