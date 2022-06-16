رئيسة محكمة الأمم المتحدة: حزب الله أغرق الشعب اللبناني في حالة من الرعب



وأكد مراقبون على أنّه ليس من مصلحة حزب الله الدخول في حرب مع إسرائيل، حيث يدرك نصر الله جيداً أنّها ستكون مدمرة، حيث إنّ الوضع في المنطقة متأزم بشدة، لاسيما بين إسرائيل وإيران التي ترعى وتوجه نصر الله وحزبه، ولن يفيده تطور أسلحته التي يتباها بها، إذ إنّ الترسانة الإسرائيلية لا تقارن بما كانت عليه في حرب 2006م التي يحاول حزب الله تكرارها.