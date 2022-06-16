الحكم على عضوين في حزب الله بالسجن مدى الحياة في إطار قضية اغتيال رفيق الحريري

وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي في هولندا. ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.