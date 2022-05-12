الحكومة اليمنية تتعامل إيجابيًا مع "تسيير الرحلات الجوية" من صنعاء.. وتحمّل "الحوثي" مسؤولية معاناة الشعب

في الوقت الذي تعاطت فيه الحكومة اليمنية إيجابيًا مع مقترح “غروندبرغ” قبول سفر اليمنيين بجوازات صادرة من صنعاء، حملت الميليشيا الحوثية معاناة الشعب اليمني، وألا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من الحوثي.