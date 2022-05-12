الحكومة اليمنية تتعامل إيجابيًا مع "تسيير الرحلات الجوية" من صنعاء.. وتحمّل "الحوثي" مسؤولية معاناة الشعب

في الوقت الذي تعاطت فيه الحكومة اليمنية إيجابيًا مع مقترح “غروندبرغ” قبول سفر اليمنيين بجوازات صادرة من صنعاء، حملت الميليشيا الحوثية معاناة الشعب اليمني، وألا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من الحوثي.
وأوضحت الحكومة اليمنية أن التعاطي الإيجابي لها مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة بشأن قبول سفر اليمنيين بجوازات صادرة من صنعاء جاء مشروطًا بألا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.
وأضافت أن الحكومة اليمنية تحمّل الميليشيا الحوثية مسؤولية معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها انقلابها على الدولة ورفضها جميع الحلول السياسية وهي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف عن استخدام الشعب اليمني كرهائن.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ أوضح أن الهدف من هذا الترتيب بقبول جوازات صادرة من صنعاء تهدف لتسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.
وأكد أن هذا الترتيب بقبول جوازات صادرة من صنعاء استثنائي ومؤقت ولن يكون نافذًا إلا للرحلات الجوية طيلة فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة.