الحكومة اليمنية تتهم "غروندبرغ" بالانقلاب وتبني مقترح "الحوثي" بشأن تعز

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لم يدعُ وفدها لحضور الاجتماع الأخير في عمَّان لمناقشة رفض الحوثيين مبادرة فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، نشر رئيس الوفد التفاوضي للحكومة عبد الكريم شيبان رسالة رد الحكومة على مقترح المبعوث الأممي المؤرخ بتاريخ 3 يوليو 2022 قائلاً: "للأسف عدنا إلى نقطة البداية".
وأوضح أن المبعوث الأممي قدم مقترحًا جديدًا في الثالث من يوليو الجاري، تخلي فيه عن مقترحه السابق وتبنى مقترحات الحوثيين، مؤكدًا أن مقترح المبعوث الأممي الجديد "لم يشتمل على فتح طريق رئيس إلى تعز، في تراجع واضح عن مقترحه السابق الذي رفضته ميليشيا الحوثي بعد مماطلة وتأخير وتضييع للوقت".
واستغرب البيان من عدم دعوة المبعوث الأممي للوفد الحكومي إلى عمّان لمناقشة المقترح الجديد، ومناقشة أسباب ومبررات رفض الحوثيين للمقترح السابق، خصوصًا قد تم دعوة فريق الحوثيين إلى العاصمة الأردنية.
وأكد رفض الفريق الحكومي المقترح الجديد المبعوث الأممي، وتمسكه بفتح طريق رئيس إلى مدينة تعز. وقال إنه "من غير المنصف أخذ مقترحات طرف بشكل كامل وترك مقترحات الطرف الآخر".
وبحسب الرسالة، فقد اقترح الفريق الحكومي فتح طرق "جولة سوفتيل - شارع الأربعين - عصيفرة"، و"كرش - الشريجة - الحوبان" و"خط الستي - مفرق شرعب - خط الثلاثين" و"خط الستين - مفرق شرعب - خط المطار القديم".
وجددت الرسالة التشديد على "استعداد الفريق الحكومي لمناقشة كل المخاوف التي يطرحها الطرف الآخر بشأن كل الطرق"، محذرةً في الوقت نفسه من "استهلاك وقت الهدنة" ومحملةً الحوثيين "تبعات الفشل".