الحكومة اليمنية تتهم "غروندبرغ" بالانقلاب وتبني مقترح "الحوثي" بشأن تعز

وأوضح أن المبعوث الأممي قدم مقترحًا جديدًا في الثالث من يوليو الجاري، تخلي فيه عن مقترحه السابق وتبنى مقترحات الحوثيين، مؤكدًا أن مقترح المبعوث الأممي الجديد "لم يشتمل على فتح طريق رئيس إلى تعز، في تراجع واضح عن مقترحه السابق الذي رفضته ميليشيا الحوثي بعد مماطلة وتأخير وتضييع للوقت".