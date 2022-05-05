الحكومة اليمنية تُطالب بتحرك دولي جادّ لردع انتهاكات الحوثيين للهدنة الأممية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن مصدر حكومي مسؤول، القول بـ"تصاعد وتيرة الاعتداءات الحوثية السافرة التي بلغت ذروتها في استهداف إدارة أمن ‎تعز بالطيران المُسَيّر، يوم أمس؛ مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم مدنيون، وأضرار مادية، وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".