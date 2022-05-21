الحوثيون ارتكبوا 4.276 خرقًا للهدنة.. والجيش اليمني كسر كل هجماتهم

أفاد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 4.276 خرقًا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم (السبت)، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وبيّن "مجلي" أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب، رصدت خلال العشرين يومًا الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 254 خرقًا للهدنة، منها 150 خرقًا في الجبهات الجنوبية، و104 خروق في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح؛ وفقًا لـوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن الخروقات تنوعت في استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقع قوات الجيش بالطائرات المسيرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل وكذا نشر قناصين.
ولفت "مجلي" إلى أن قوات الجيش الوطني كسرت جميع العمليات الهجومية الحوثية جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مواقع قوات الجيش في جبهات البلق والمشجح وصرواح.