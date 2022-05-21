الحوثيون ارتكبوا 4.276 خرقًا للهدنة.. والجيش اليمني كسر كل هجماتهم

وبيّن "مجلي" أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب، رصدت خلال العشرين يومًا الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 254 خرقًا للهدنة، منها 150 خرقًا في الجبهات الجنوبية، و104 خروق في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح؛ وفقًا لـوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".