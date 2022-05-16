الحوثيون ارتكبوا 71 خرقاً للهدنة الأممية خلال يوم

وأفاد المركز الإعلامي للجيش الوطني، بأن الخروقات الحوثية توزّعت بين 28 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً شمال غرب وغرب وجنوب مأرب، و10 خروقات في جبهات القتال بمحافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، وخرقان في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرقاً واحداً شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.