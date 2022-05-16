الحوثيون ارتكبوا 71 خرقاً للهدنة الأممية خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 71 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال أمس، في ظل التزام قوات الجيش الوطني والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش الوطني، بأن الخروقات الحوثية توزّعت بين 28 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً شمال غرب وغرب وجنوب مأرب، و10 خروقات في جبهات القتال بمحافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، وخرقان في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرقاً واحداً شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأضاف أن المليشيا الحوثية استمرت في استهداف مواقع القوات في كافة الجبهات، طيلة ساعات أمس، بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وبالعيارات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ محاولات تسلل في اتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب.
وبين أن مليشيا الحوثي استهدفت منزل مواطن بمديرية رغوان شمال غرب مأرب، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وذكر المركز أن المليشيا الحوثية استمرت في استحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات في جبهات القتال غرب حجّة، وفي جبهات محوري حيس والبرح، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.