الحوثيون يرتكبون 115 خرقاً للهدنة خلال يومين

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت خلال اليومين الماضيين 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة وتعز، والضالع، وحجّة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.