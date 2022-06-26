الحوثيون يرتكبون 115 خرقاً للهدنة خلال يومين

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت خلال اليومين الماضيين 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات: الحديدة وتعز، والضالع، وحجّة، والجوف، ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأوضح أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و28 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و18 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في محافظة حجة، وخرقان في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً بمحور الضالع.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة في اتجاه مواقع عسكرية شمال غرب مأرب وأجبرتها على التراجع.
وبين الجيش الوطني أن بقيّة الخروقات الحوثية تنوّعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة 7 آخرين.
وأفاد بأن ميليشيا الحوثي واصلت نشر طائرات استطلاعية مسيّرة، واستحداث التحصينات واستقدام التعزيزات البشرية والعتاد القتالي بينها دبابات إلى مختلف الجبهات، وفي مقدمتها جبهات غرب مأرب، وبعض جبهات محور تعز.