الحوثيون يرتكبون 1432 خرقًا للهدنة الأممية في تعز

أعلن محور تعز العسكري، اليوم "الأحد"، عن رصد 1432 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال والأحياء السكنية في المحافظة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ بداية سريان الهدنة.
وذكر محور تعز العسكري في بيان أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية واستهداف مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية؛ وفقًا لـوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن 7 شهداء و54 جريحًا من قوات الجيش والمقاومة الشعبية سقطوا، فيما سقط شهيدان من المواطنين المدنيين وأصيب 17 آخرون.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية عملت على استقدام تعزيزات وتحركات للأسلحة، فضلًا عن حصار قناصي الميليشيا للمواطنين والقصف المدفعي، واستهداف المواقع والقری والأحياء السكنية ومخيمات النازحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب زراعة الألغام وشق طرقات وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة.