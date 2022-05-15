الحوثيون يرتكبون 1432 خرقًا للهدنة الأممية في تعز

أعلن محور تعز العسكري، اليوم "الأحد"، عن رصد 1432 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال والأحياء السكنية في المحافظة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ بداية سريان الهدنة.