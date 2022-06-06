الحوثيون يرتكبون 464 خلاقاً للهدنة خلال 5 أيام

وأوضح الجيش أن الخروقات توزعت بين 155 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و118 خرقاً في جبهات محور حجة، و116 خرقاً في جبهات محور تعز، و60 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات في جبهات محور الضالع، و6 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة ثرة بمحور أبين.