الحوثيون يرتكبون 464 خلاقاً للهدنة خلال 5 أيام
أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 464 خرقاً للهدنة الأممية خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو في جبهات الضالع وأبين وتعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب.
وأوضح الجيش أن الخروقات توزعت بين 155 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و118 خرقاً في جبهات محور حجة، و116 خرقاً في جبهات محور تعز، و60 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و8 خروقات في جبهات محور الضالع، و6 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة ثرة بمحور أبين.
وأضاف أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بصواريخ الكاتيوشا وإطلاق النار من عربات "بي إم بي" والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة.
وبين أن المليشيا استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي نتج عنها استشهاد أحد جنود الجيش وإصابة 13 آخرين، نتيجة هجمات حوثية بطيران مسيّر وقناصة.
وأفاد الجيش بأنه أحبط خلال هذه الفترة أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة في اتجاه مواقع عسكرية مهمة.
وأشار إلى أن المليشيا واصلت استحداث مواقع وشق خنادق وطرقات في اتجاه مواقع الجيش في مختلف الجبهات، بالتزامن مع نشر عيارات وقناصة، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي من ضمنها دبابات وأطقم ودراجات نارية.