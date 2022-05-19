الحوثيون يرتكبون 88 خرقاً للهدنة الأممية في 8 محافظات

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس) أنه رصد ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 88 خرقاً للهدنة الأممية أمس، في جبهات محافظات: الضالع، وتعز، والحديدة، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب، وشبوة.