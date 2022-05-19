الحوثيون يرتكبون 88 خرقاً للهدنة الأممية في 8 محافظات

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس) أنه رصد ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 88 خرقاً للهدنة الأممية أمس، في جبهات محافظات: الضالع، وتعز، والحديدة، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب، وشبوة.
وأوضح أن الخروقات تتضمن 22 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و27 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و17 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و5 خروقات شرق مدينة الجوف بمحافظة الجوف، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور صعدة، وخرقاً واحداً في محور بيحان غرب شبوة.
ولفت الجيش الوطني إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مواقعه في كافة الجبهات المذكورة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، وسط تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر بمختلف الجبهات، واستقدام تعزيزات مختلفة منها عربات مدرّعة دفعت بها إلى جبهاتها شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.