الحوثيون يرضخون للضغوط الأممية ويوافقون على تفريغ ناقلة النفط صافر

بعد سنوات من المماطلة غير المبررة، رضخ المتمردون الحوثيين أخيراً للضغوط الأممية بتفريغ الناقلة صافر، قبالة سواحل ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر، وكانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد بوقوع كارثة بيئية، إذ أعلن القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي، أن المليشيا وقعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة لتفريغ شحنة الناقلة صافر، التي تقدر 1.1 مليون برميل من النفط الخام، بحسب ما أوردت "رويترز".