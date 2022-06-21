الحوثيون ينتهكون الهدنة 79 مرة في 24 ساعة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس 79 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأوضح الجيش الوطني أن الخروقات توزّعت بين 18 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و17 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و10 خروقات في جبهات محور تعز، وثلاثة خروقات في جبهات محافظة الجوف.
وأضاف أن بين الخروقات عدّة محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع عسكرية في جبهات مديرية عبس غرب محافظة حجّة، وأحبطتها قوات الجيش بكفاءة، في أوقات متفرقة أمس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبيّن أن بقيّة الخروقات تمثلت في إطلاق النار المباشر على مواقع الجيش بقذائف المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها إصابة ثلاثة جنود من الجيش.
ولفت الجيش الوطني إلى أن المليشيا الحوثية ضاعفت عملياتها المستمرة في استحداث مواقع وحفر أنفاق وخنادق في مختلف جبهات القتال غرب محافظة مأرب طوال 24 ساعة.