الحوثيون ينتهكون الهدنة 79 مرة في 24 ساعة

وأوضح الجيش الوطني أن الخروقات توزّعت بين 18 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و17 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و10 خروقات في جبهات محور تعز، وثلاثة خروقات في جبهات محافظة الجوف.