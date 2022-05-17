الحوثيون يواصلون انتهاك الهدنة الأممية.. و75 خرقًا حصيلة يوم

وأفاد الجيش في تقرير بأن الخروقات تشمل 27 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و20 خرقًا في جبهات محور تعز، و15 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات غرب وجنوب محافظة مأرب، وخرقين في محور أبين، وخرقًا واحدًا في محور بيحان، وخرقًا واحدًا شرق مدينة الحزم بالجوف.