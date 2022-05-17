الحوثيون يواصلون انتهاك الهدنة الأممية.. و75 خرقًا حصيلة يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الثلاثاء"، رصد ٧٥ خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، أمس، في مختلف جبهات القتال.
وأفاد الجيش في تقرير بأن الخروقات تشمل 27 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و20 خرقًا في جبهات محور تعز، و15 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات غرب وجنوب محافظة مأرب، وخرقين في محور أبين، وخرقًا واحدًا في محور بيحان، وخرقًا واحدًا شرق مدينة الحزم بالجوف.
وبين أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف مواقع الجيش الوطني في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات والطائرات المسيّرة المفخخة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن أحد جنود الجيش الوطني أصيب جنوب مأرب برصاص قناص حوثي.
وأوضح الجيش الوطني أن ميليشيا الحوثي تواصل استحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات؛ ومنها 9 أطقم على متنها أفراد وذخائر دفعت بها إلى شرق مدينة الحزم بالجوف.