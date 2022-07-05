الخارجية الأمريكية تشكك في جدية إيران بالمفاوضات النووية

يُذكر أن المحادثات النووية كانت انطلقت في فيينا منذ إبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف في مارس الماضي، من جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، فضلاً عن تشددها في بعض الضمانات.