الخارجية الأميركية: لن نقبل بإيران نووية.. وندعم الانتخابات بلبنان وليبيا

وعلق: "نحن نواصل العمل مع الشعب اللبناني، ومن الواضح أن صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية، وسنفعل ما في وسعنا لتقليل بعض العبء الإنساني الذي ألقته سنوات من عدم الاستقرار والفساد على الشعب اللبناني".