الخارجية البريطانية: "بوتين" يبتزّ العالم.. "الفدية مقابل الطعام"

وقالت تراس خلال زيارة للبوسنة اليوم: "إنه لشيء مفزع تمامًا أن يحاول بوتين فرض فدية على العالم، وهو في الأساس يستخدم الجوع ونقص الغذاء لدى أفقر الناس في جميع أنحاء العالم كسلاح".

وأضافت وفقًا لـ"رويترز": "ببساطة لا يمكننا السماح بحدوث ذلك. على بوتين رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية".