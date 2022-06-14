الخارجية البريطانية: رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا اليوم

ولم يتضح بعد عدد الذين سيستقلون الرحلة، لكن وزارة الداخلية قالت مساء الاثنين: إن العدد كان ثمانية، بينما قالت منظمة كير فور كالاي الخيرية: إن العدد انخفض إلى سبعة.