الخارجية البريطانية: رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا اليوم

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس" إن أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا ستقلع اليوم، وإن من لم ينقلوا الثلاثاء فسيرحلون في رحلات لاحقة.
وقالت وزيرة الخارجية: إن المضي قدمًا بهذه الرحلة "سيؤسس مبدأ"، ويعرقل أعمال مهربي البشر.
وكان من المقرر في الأصل أن تقل الرحلة مساء الثلاثاء عشرات آخرين، لكن معظمهم نجح في استئناف قرارات إبعادهم في المحاكم.
ولم يتضح بعد عدد الذين سيستقلون الرحلة، لكن وزارة الداخلية قالت مساء الاثنين: إن العدد كان ثمانية، بينما قالت منظمة كير فور كالاي الخيرية: إن العدد انخفض إلى سبعة.