الخارجية الفلسطينية: "ازدواجية المعايير الدولية" توفر الغطاء لجرائم "المحتل"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنَّ ممارسة المجتمع الدولي لازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، باتت تشكل غطاءً لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، واستغلال "إسرائيل كقوة احتلال" للتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق تمردها وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفرص تحقيق السلام.
ودانت الوزارة في بيان لها اليوم، جريمة إعدام الشهيد الطفل "يامن جفال" من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس المحتلة، وإقدام المستوطنين على اقتلاع 80 شتلة زيتون من أراضي دوما جنوب نابلس، واستيلائهم على 23 دونماً من أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم، ونصب منزل متنقل وخيمة عليها.
ورأت الوزارة أنَّ الاحتلال يستغل الأزمة الدولية أبشع استغلال في تنفيذ المزيد من مخططاته التوسعية الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستقواء الاستيطاني في أراضي الفلسطينيين، وعمليات الإعدام الميدانية والتهجير القسري، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.