الخارجية الفلسطينية: "ازدواجية المعايير الدولية" توفر الغطاء لجرائم "المحتل"

ودانت الوزارة في بيان لها اليوم، جريمة إعدام الشهيد الطفل "يامن جفال" من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس المحتلة، وإقدام المستوطنين على اقتلاع 80 شتلة زيتون من أراضي دوما جنوب نابلس، واستيلائهم على 23 دونماً من أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم، ونصب منزل متنقل وخيمة عليها.