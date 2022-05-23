"الخارجية الفلسطينية" تُحَذّر من تصاعد خطف الأطفال من قِبَل المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجومَ الوحشي الذي شنه ما يزيد على 20 مستوطنًا من عناصر الإرهاب اليهودي ضد بلدة قصرة جنوب نابلس، مساء أمس، وإقدامهم على التنكيل بفتيين من أبناء البلدة ومحاولة اختطاف ثالث، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.