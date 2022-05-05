الخارجية الفلسطينية تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى

وحملت الوزارة بينت المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أن تغول الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد.