الخارجية الفلسطينية تدين "جرائم الإعدامات الميدانية" وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق

وتفصيلاً، أكدت الوزارة في بيانها أنها "تدين بأشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة عن سابق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعدها ترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى رأسه المتطرف نفتالي بينت الذي صرّح في أكثر من مناسبة بأن قواته تقوم بعملها دون ضوابط أو قواعد، في تعبير واضح عن العقلية الاستعمارية العنصرية الإجرامية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، والتي تبيح لنفسها سرقة واغتصاب حياة المواطن الفلسطيني وليس اغتصاب أرض وطنه فقط".