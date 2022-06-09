الخارجية الفلسطينية تسلم المحكمة الجنائية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسليم نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة".
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المالكي التقى صباح اليوم الخميس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي.
وأوضحت أن المالكي "سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب".