الخارجية الفلسطينية تسلم المحكمة الجنائية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة".