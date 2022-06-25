"الخارجية الكويتية" تصدر قرارات بنقل 63 سفيراً من مختلف أنحاء العالم

قررت وزارة الخارجية الكويتية نقل 63 دبلوماسياً من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان نشرته جريدة القبس، أن وزير الخارجية أحمد الناصر، أصدر مراسيم بنقل 63 من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
ولفتت إلى أن 35 منهم، صدر لهم قرار بالنقل إلى دول أخرى، و28 نص قرارهم على عودتهم إلى ديوان عام الوزارة.
ووفق البيان، فإن قرارات النقل عرضها وزير الخارجية على مجلس الوزراء الكويتي، ووافق عليها.
وتشمل حركة النقل سفراء الكويت في: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا وإيطاليا وتركيا وسويسرا وروسيا والصين واليابان، بجانب سفراء لدى دول عربية، منها: الإمارات وقطر ومصر ولبنان والعراق وتونس.