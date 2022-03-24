"الخبر المحذوف" يثير التكهنات.. ماذا عن العدد الحقيقي لقتلى روسيا في أوكرانيا؟

وفي المقابل، زعم مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون منذ ذلك الحين، أن روسيا تكبدت 10 أو 20 أو حتى 30 ضِعفًا لعدد الضحايا المعلن من جانب موسكو؛ مشيرين إلى أن الخسائر الروسية يمكن أن تقترب من ضحاياها في الشيشان أو أفغانستان.