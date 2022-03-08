الخميس القادم.. محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس.

وتنظم تركيا منتدى دبلوماسيًّا لمدة ثلاثة أيام، دعت إليه سيرغي لافروف، الذي أكد حضوره في نهاية الأسبوع.

وأكدت موسكو على الفور عقد اللقاء؛ في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، لوكالة "فرانس برس": إنه "يجري النظر في إمكانية عقد مثل هذا اللقاء".

وأوضح الوزير التركي في تغريدة: "إثر مبادرات من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة؛ قرر وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كوليبا، الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في العاشر من الشهر الجاري".