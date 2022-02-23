"الدفاع الأمريكية" تنشر الحرس الوطني في العاصمة قبل احتجاجات سائقي الشاحنات

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأربعاء)، على نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، قبل الاحتجاجات التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل لسائقي الشاحنات ضد قيود فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن وافق على الطلب المقدم من حكومة مقاطعة كولومبيا وشرطة الكابيتول الأمريكية.

وأضافت أن القوات ستستخدم للمساعدة في السيطرة على حركة المرور خلال المظاهرات المتوقعة في المدينة في الأيام المقبلة، وفقاً لـ "أسوشيتد برس".

وبينت أنها ستنشر حوالي 700 جندي غير مسلح من الحرس الوطني في العاصمة، 400 منهم من أفراد من حرس كولومبيا و300 من أفراد الحرس من ولايات أخرى.

لفتت الوزارة إلى أن أفراد الحرس الوطني لن يحملوا أسلحة نارية، ولن يشاركوا في أنشطة إنفاذ القانون أو المراقبة الداخلية.