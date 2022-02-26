الدفاع البريطانية تُرجع تباطؤ الغزو الروسي لأوكرانيا إلى شدة المقاومة

أرجعت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، تباطؤ تقدم الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إلى مشكلات لوجستية وشدة المقاومة الأوكرانية.

وأفادت الوزارة في إفادة دورية تستند إلى معلومات مخابرات نشرتها عبر "تويتر"، بأن القوات الروسية تتجاوز المراكز السكانية الأوكرانية الرئيسية، بينما تترك قوات لتطويقها وعزلها.

وأضافت أنه من المحتمل أن تكون أعداد محدودة من المجموعات الروسية التي تمركزت مسبقاً هي التي انخرطت في الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية.

ولفتت الدفاع البريطانية إلى السيطرة على كييف تظل هي الهدف العسكري الأساسي لروسيا.