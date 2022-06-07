الدفاع البريطانية: تقدّم روسيا جنوب شرق أوكرانيا تعثر

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أن التقدم الذي أحرزته روسيا حتى مايو على محور بوباسنا جنوب شرقي أوكرانيا، تعثر الأسبوع الماضي.
وأفادت الوزارة في تقييمها الاستخباراتي اليومي، عبر "تويتر"، بأن تقارير عن قصف عنيف قرب مدينة إيزيوم، تشير إلى أن روسيا تستعد لبذل جهد متجدد على المحور الشمالي.
وأضافت أن روسيا تحتاج إلى تحقيق انفراجة في واحد على الأقل من هذه المحاور؛ لترجمة المكاسب التكتيكية إلى نجاح على المستوى التشغيلي، وإحراز تقدم نحو هدفها السياسي المتمثل في السيطرة على كل منطقة دونيتسك أوبلاست.