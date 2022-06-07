الدفاع البريطانية: تقدّم روسيا جنوب شرق أوكرانيا تعثر

وأضافت أن روسيا تحتاج إلى تحقيق انفراجة في واحد على الأقل من هذه المحاور؛ لترجمة المكاسب التكتيكية إلى نجاح على المستوى التشغيلي، وإحراز تقدم نحو هدفها السياسي المتمثل في السيطرة على كل منطقة دونيتسك أوبلاست.