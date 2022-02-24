"الدفاع الروسية": استهداف 11 مطارًا لسلاح الجو الأوكراني و3 مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت منذ بداية العملية التي شنتها في أوكرانيا فجر اليوم الخميس 74 هدفًا بريًا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان له إن هذه الأهداف تشمل 11 مطارًا لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك-إم 1".

كما أشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2".