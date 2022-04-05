الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" النازية من ماريوبول. وأسقطت القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من البحر".