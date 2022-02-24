"الدفاع الروسية": جنود أوكرانيا يفرّون أمام قواتنا.. ولن نهاجم المدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين الأسلحة خلفهم.

وبعثت وزارة الدفاع الروسية رسالة طمأنة للمدنيين في أوكرانيا، أكدت فيها أن "القوات المسلحة لا تضرب المدن الأوكرانية، ولا خطر على المدنيين".

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلا ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة، وعلى امتداد سواحل البلاد، ومن ثم دوّت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز "بوتين" عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرًا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا ستردّ على الفور، مؤكدًا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

ووفق "رويترز"، كانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر" أن بلاده تواجه "غزوًا كاملًا".

وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلًا: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء، وسننتصر".