الدنمارك.. منفّذ هجوم كوبنهاغن معروف للشرطة

طالبت رئيسة وزراء الدنمارك، أبناء شعبها بالتكاتف والتضامن، في أعقاب هجوم مسلح في أحد مراكز التسوق في العاصمة كوبنهاغن، أمس الأحد؛ فيما كشفت الشرطة أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار معروف لديها "بشكل هامشي"، دون أن تكشف عن هويته الكاملة.