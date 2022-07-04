الدنمارك.. منفّذ هجوم كوبنهاغن معروف للشرطة

طالبت رئيسة وزراء الدنمارك، أبناء شعبها بالتكاتف والتضامن، في أعقاب هجوم مسلح في أحد مراكز التسوق في العاصمة كوبنهاغن، أمس الأحد؛ فيما كشفت الشرطة أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار معروف لديها "بشكل هامشي"، دون أن تكشف عن هويته الكاملة.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك "مته فريدريكسن" في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: "تعرضت الدنمارك لهجوم عنيف مساء الأحد، ولَقِيَ عدة أشخاص حتفهم، وأصيب عدد أكبر. .عائلات بريئة كانت تتسوق أو تتناول الطعام، أطفال وشبان".
وأضافت: "تبدلت أحوال عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية.. أريد أن أشجع الدنماركيين على التكاتف سويًّا ودعم بعضهم في هذا الوقت العصيب".
وقالت شرطة العاصمة كوبنهاغن إنها أرسلت عددًا من رجال الأمن إلى "مركز فيلدز" التجاري، بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس في الداخل البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.
جاء ذلك بعد أن لَقِيَ 3 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار بالمركز، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا واتهمته بالقتل.
ونشرت وسائل إعلام محلية، لقطاتٍ لمجموعات من المتسوقين المذعورين وهم يُهرعون للخروج من المركز التجاري.