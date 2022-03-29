"الدولة ليست دمية".. الرئيس التونسي يحذر من عقد جلسات للبرلمان المعلق

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت متأخر من ليلة أمس، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وشدد "سعيد" على أن "قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال".
وذكر الرئيس التونسي، الذي جمد أنشطة البرلمان، واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطاب، أن "الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة، وليست لها قيمة قانونية".
وأعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، أمس، أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.