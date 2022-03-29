"الدولة ليست دمية".. الرئيس التونسي يحذر من عقد جلسات للبرلمان المعلق

وذكر الرئيس التونسي، الذي جمد أنشطة البرلمان، واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطاب، أن "الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة، وليست لها قيمة قانونية".