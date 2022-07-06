"الدوما": "بايدن" يخشى أن يعرف الجميع منشأ "كورونا".. على واشنطن دفع تعويضات

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "الملايين من المرضى والمتوفين، الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشي للناس؛ هذه هي عواقب جائحة فيروس كورونا، يجب أن تتحمل واشنطن المسؤولية عنها. ويجب وقف البحوث البيولوجية العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العام ورفع السرية عنها".