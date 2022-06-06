الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزواً ومقدمةً لحرب دينية

وأكد "أبوردينة" ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، محذراً من أن استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.