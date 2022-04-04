الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد.. والقدس بمقدساتها خط أحمر

وأوضح أبو ردينة أن أيّة تحالفات إقليمية أو دولية فشلت في إخراج الفلسطينيين من المعادلة، والمفهوم الجديد الذي يجب أن يتطور في السياسة الأمريكية والإسرائيلية هو من خلال انتصار القيادة والشعب الفلسطيني على سياسة الفصل العنصري ووقف ازدواجية المعايير الذي تمارسه دول الغرب، والتي أيضا فقدت مصداقيتها أو ما تبقى منها لدى شعوب المنطقة والعالم، مؤكداً أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار واضح تماما، وأن العنوان هو رام الله وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن دون أفق سياسي على هذه الثوابت فستبقى الأمور متفجرة وخطرة، وستبقى المنطقة تعيش توترات وصراعات دون نهاية.