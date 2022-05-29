الرئاسة الفلسطينية ترد على بينيت: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

وأضاف أبو ردينة: "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، ما دامت إسرائيل تواصل حربها على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها عملية السلام، ولا تلتزم بها"، مشددًا على أن "الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".