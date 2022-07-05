"الرئاسي الليبي" يطرح خطة لحل الانسداد السياسي في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم (الثلاثاء)، خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. وأفاد المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي، بأنه أجرى عددًا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص وخلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.