"الرئاسي الليبي" يطرح خطة لحل الانسداد السياسي في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم (الثلاثاء)، خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. وأفاد المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي، بأنه أجرى عددًا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص وخلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.
وأضاف أنه جرى تكليف عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
وبين أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي: الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم، وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية، تجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددًا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين.