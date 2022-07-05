الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي لم تفِ بأي من التزاماتها بالهدنة الأممية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقاء افتراضي عقده مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قوله: "إن الحكومة قدَّمت منذ سريان الهدنة في مرحلتَيْها الأولى والثانية التنازلات لإنجاح جهود التهدئة وإحلال السلام، التي يقودها المبعوث الأممي، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، تأكيدًا لحرصها على إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام".