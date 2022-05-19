الرئيس الأمريكي يبدأ جولة آسيوية .. وشبح تجربة نووية لكوريا الشمالية في انتظاره

مدعومًا بفكرة، أنه نجح في توحيد صفوف الغرب ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا، اليوم (الخميس) لتأكيد طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، لكن شبح تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية يخيّم على رحلته.