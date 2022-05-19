الرئيس الأمريكي يبدأ جولة آسيوية .. وشبح تجربة نووية لكوريا الشمالية في انتظاره

مدعومًا بفكرة، أنه نجح في توحيد صفوف الغرب ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا، اليوم (الخميس) لتأكيد طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، لكن شبح تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية يخيّم على رحلته.
ويغادر "بايدن" الولايات المتحدة اليوم متوجهًا إلى كوريا الجنوبية على أن يكمل رحلته الآسيوية إلى اليابان الأحد المقبل، وسيعقد اجتماعات مع زعيمي البلدين ويشارك أيضاً في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي "كواد"، التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، خلال وجوده في طوكيو.
وأوضح البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي لن يذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث التقى دونالد ترامب في العام 2019 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لعقد قمة لافتة إلا أنها لم تساهم في تغيّر مسار النظام.
من جانبه، ذكر النائب الكوري الجنوبي ها تاي-كونغ، أن كوريا الشمالية أنجزت التحضيرات لتجربة نووية، وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها.
ومن المحتمل، أن يلجأ الزعيم الكوري الشمالي إلى استعراض قدرات بلاده النووية، فيما تواجه تفشيًا لوباء "كوفيد-19" مع تجاوز عدد الإصابات حتى الآن 1,7 مليون بحسب الصحافة الرسمية.